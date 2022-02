SAO du Tchad : des matchs amicaux programmés au Cameroun du 8 au 16 mars

L'entraineur principal des SAO football, Abakar Mahamat Allamine, a dévoilé ce 10 février la liste des 30 joueurs locaux présélectionnés pour la confrontation contre la Gambie les 21 et 29 mars 2022 dans le cadre du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023.



Les épreuves de préparation débutent dès vendredi 11 février à partir de 8 heures à l'académie de Farcha Millezi. Il y aura huit séances par semaine.



Le regroupement des joueurs est prévu le 24 février dans un hôtel de la place.



Les matchs amicaux sont programmés au Cameroun du 8 au 16 mars prochain. Les négociations sont à un stade avancé.



"Le choix a été porté sur les joueurs internationaux locaux ayant disputés les deniers matchs du Tchad ainsi que des SAO militaires ayant pris part au tournoi de la sous-région à Abuja", selon Abakar Mahamat Allamine.



Dans un bref délai, la liste sera bouclée avec les joueurs évoluant à l'étranger. Une base de données composée de plus d'une vingtaine de joueurs évoluant dans le monde est prête.