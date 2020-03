SENAFET : 15 millions Fcfa offerts aux groupements féminins du Bahr El Ghazel

La Première Dame Hinda Déby a octroyé vendredi un appui financier de 15 millions de Francs CFA à une centaine d'associations et groupements féminins du Bahr El-Ghazel.



L'annonce, faite lors d'une rencontre d'échange à Moussoro avec les présidentes et secrétaires générales d'associations et groupements de la province du Bahr El-Ghazel, a été suivie accueillie par des youyous mêlés aux applaudissements.



Elle fait suite à des doléances exprimées par le milieu associatif, notamment les moyens de locomotion et l’octroi des fonds pour leur permettre de développer leurs activités génératrices de revenus.



Les groupements féminins de la province ont bénéficié auparavant de plusieurs appuis de la Fondation Grand coeur. Il s’agit entre autres de l’octroi gratuit des matériels agricoles, deux tricycles motorisés par département, des équipements de couture pour trois départements de la province, un générateur de 5 KWA pour le Centre de couture de Moussoro, des équipements médico-techniques et produits pharmaceutiques pour la maternité de Moussoro, et 200 tonnes de vivres pour Moussoro.