SENAFET au Tchad : mobilisation pour la salubrité au ministère de la Fonction publique

À l'occasion de la Semaine nationale de la femme (SENAFET), les femmes du ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Concertation sociale ont organisé un journée de salubrité au siège de leur département ministériel. Le ministre Brah Mahamat a honoré de sa présence et a pris le balai.



Denenodji Salomene, membre du comité d'organisation, explique que cette initiative vise à rendre propre le ministère conformément au thème de la SENAFET ("femme tchadienne au coeur de la transition : enjeux et perspectives").



Le ministre de la Fonction publique Brah Mahamat salue ce genre d'initiative. "J'encourage les femmes à faire davantage, car on dit toujours que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. C'est par cette initiative que les hommes peuvent déblayer le chemin pour les femmes", indique Brah Mahamat.