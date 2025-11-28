SÉNÉGAL : Les forces de sécurité ont arrêté 44 migrants, un disparu signalé

La répartition des personnes interpellées selon leur nationalité est la suivante :



22 Gambiens

15 Sénégalais

3 Nigériens

3 Bissau-Guinéens

1 Ivoirien







Incident et recherches

Les autorités signalent par ailleurs qu'une personne se serait noyée lors d’une bousculade au moment de l’embarquement.







Les sapeurs-pompiers de Foundiougne sont actuellement mobilisés pour mener les recherches du disparu. Selon l’enquête en cours, cette noyade serait survenue lors de l'incident.

