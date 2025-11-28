Alwihda Info
AFRIQUE

SÉNÉGAL : Les forces de sécurité ont arrêté 44 migrants, un disparu signalé


Alwihda Info | Par - 29 Novembre 2025


Les forces de sécurité sénégalaises ont procédé à l'interception et à l'arrestation de 44 migrants.


Info et Image : L'Actualité
Info et Image : L'Actualité


 

La répartition des personnes interpellées selon leur nationalité est la suivante :

  • 22 Gambiens

  • 15 Sénégalais

  • 3 Nigériens

  • 3 Bissau-Guinéens

  • 1 Ivoirien


 

Incident et recherches

 

Les autorités signalent par ailleurs qu'une personne se serait noyée lors d’une bousculade au moment de l’embarquement.

 

Les sapeurs-pompiers de Foundiougne sont actuellement mobilisés pour mener les recherches du disparu. Selon l’enquête en cours, cette noyade serait survenue lors de l'incident.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


