Sahara Marocain : Le Tchad condamne l'intrusion du Front Polisario dans une zone tampon

Le ministère tchadien des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu'il "suit avec une grande préoccupation l’évolution de la situation dans la zone tampon de Guergarate, suite à l’intrusion opérée par le Front Polisario en y obstruant la circulation des biens et des personnes et ce, en dépit du cessez-le-feu établi sous l’égide des Nations Unies depuis une trentaine d’années".



Selon l'ONU, des échanges de tirs ont eu lieu entre le Maroc et le mouvement indépendantiste du Front Polisario dans la nuit de lundi à mardi 17 novembre au Sahara du Maroc.



Le ministère "condamne ces agissements qui sont de nature à transgresser les Résolutions du Conseil de Sécurité, notamment les 2414 et 2440, et à remettre en cause les avancées obtenues sous la médiation des Nations Unies".



La diplomatie tchadienne "salue et soutient l’attachement du Gouvernement marocain à la préservation et à la consolidation du cessez-le-feu, la voie ultime qui pourra amener la paix dans toute la région".



Elle exhorte le secrétaire général des Nations Unies à "redoubler d’effort dans la poursuite de sa médiation" et à "user de toutes les actions diplomatiques en son pouvoir, afin de parvenir à un règlement pacifique et définitif de cette crise".