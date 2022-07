Sahel et Lac Tchad : l'OCI veut mobiliser des ressources en faveur des réfugiés et déplacés

Dans son allocution prononcée pour la circonstance, le Secrétaire général de l'OCI, M. Hissein Brahim Taha, a souligné que le mandat confié à ce Comité spécial revêt une importance capitale compte tenu de l'urgence de répondre aux besoins des victimes de la crise que connaissent plusieurs États membres de l'OCI dans le Sahel et le Bassin du Lac Tchad, en particulier au Nigeria, au Tchad, au Niger et au Cameroun.



Il a indiqué que le déplacement massif des populations dans ces pays, suite aux actions du groupe terroriste Boko Haram, a exacerbé la crise alimentaire dans la région et a réduit l'accès aux services de base tant pour les déplacés que pour les communautés d'accueil, malgré les grands efforts déployés par les gouvernements concernés.



Le Secrétaire général a souligné qu'il s’avère nécessaire de mobiliser davantage le soutien des partenaires internationaux, afin de fournir une meilleure assistance humanitaire aux millions de personnes touchées. Il a précisé que le Secrétariat général de l'OCI est déterminé à travailler avec ses États membres donateurs, ses institutions financières et sa mission régionale au Niger, ainsi qu'avec ses partenaires extérieurs, pour initier des mesures concrètes visant à atténuer les souffrances des réfugiés et des personnes déplacées dans le Sahel et Bassin du lac Tchad, conformément aux résolutions connexes.



Il est à noter que la réunion tenue par le Département des affaires humanitaires de l'Organisation a vu la participation des membres du Comité des Etats de la région du Sahel et du Bassin du Lac Tchad, de la Banque islamique de développement et du Fonds de solidarité islamique.