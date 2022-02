Sahel : le CEDPE marque quatre ans d'engagement contre l'extrémisme et pour la paix

Plusieurs personnalités ont pris part ce 10 février, au siège du CEDPE, à la célébration de l'anniversaire du Centre et à la remise du Prix national pour la paix.



Parmi de nombreuses actions significatives à l'actif du CEDPE : l'envoi en septembre 2019 d'une mission de 54 personnes pour le profiling des désengagés de Boko Haram au Lac ; des réflexions de haut niveau, formations et conférence-débats dans le cadre de la gestion des conflits ; la publication d'une vingtaine d'études en ouvrages ; la publication d'une revue scientifique trimestrielle ; la création d'une bibliothèque professionnelle avec l'appui d'USAID.



D'après Dr. Ahmat Yacoub Dabio, président du CEDPE, "ces actions sont certes insignifiantes mais sont aussi et surtout pleines d'engagement et de détermination d'une association de la société civile qui porte des réflexions autour des questions essentielles de l'heure". Il s'agit notamment de la prévention de l'extrémisme violent et son processus de désengagement, la prévention des conflits de gestion, des conflits inter et intra-communautaires, la promotion des valeurs démocratiques et du vivre ensemble ou encore l'autonomisation de la femme.



Des chercheurs du CEDPE travaillent actuellement sur un projet de réinsertion professionnelle de 15.000 personnes dans le lac Tchad. Il sera remis au gouvernement et aux partenaires, informe Dr. Ahmat Yacoub, président du CEDPE.



La liste des personnalités distinguées par le CEDPE :

- Mahamat Ahmat Alhabo ;

- Ahmadaye Abdelkerim Bakhit ;

- Mahamat Nour Ahmat Ibedou ;

- Mokhtar Wawa Dahab ;

- Abdelhagh Abdelkerim ;

- Jacqueline Moudeina ;

- Abderamane Moussa ;

- Abdelrahman Djasnabaye.