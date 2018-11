Saif bin Zayed assiste à l'approbation de la Déclaration d'Abou Dhabi par les leaders religieux à Wahat Al Karama

Abou Dhabi, Emirats Arabes Unis - Sous le haut patronage de Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis, le lieutenant général Son excellence Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, a assisté à l'approbation de la "Déclaration d'Abou Dhabi". La déclaration, issue par le Forum Interfaith Alliance For Safer Communities : La dignité des Mineurs dans le Monde Numérique, a été approuvée par les leaders religieux et spirituels participants à l'événement, qui a duré deux jours, le 19 et 20 novembre, à Abou Dhabi. Les participants se sont engagés à agir conformément aux articles de la déclaration et réaliser les objectifs et les obligations énoncés par les leaders des sept grandes religions du monde participants au forum.



En présence du Cheikh Khalifa bin Tahnoon Al Nahyan, directeur exécutif du Bureau des Affaires des familles des martyrs à la cour du prince héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Saif a accompagné les invités pour effectuer une tournée à Wahat Al Karama (Oasis de la Dignité).



Les leaders religieux et spirituels du monde entier ont salué le forum Interfaith Alliance For Safer Communities : La dignité des Mineurs dans le Monde Numérique, qui constitue un tournant dans le plan d'action mondial commun visant à défendre les valeurs humanitaires et protéger les enfants dans le monde numérique.



La déclaration a été ratifiée au mémorial de Wahat Al Karama par des leaders religieux et des délégués du monde entier, qui se sont engagés à unir leurs efforts pour prévenir les abus et l'exploitation des enfants, tout en contribuant à développer leurs capacités et leur potentiel physiques, sociaux, spirituels et émotionnels.



La déclaration indiquait que le maintien de la dignité des enfants constitue la clé du progrès et la stabilité de toute société, et qu'elle est reconnue et garantie par les conventions, lois, règlements et coutumes mis en vigueur.



Près de 4,2 milliards de personnes sont des utilisateurs actifs de l'Internet, dont les enfants qui représentent plus du quart de cette population. Des millions d'enfants sont victimes d'abus et d'exploitation sexuelle sur Internet en raison de la mauvaise utilisation des innovations technologiques modernes. À cette fin, la Déclaration a souligné la nécessité de déployer des efforts concertés pour élaborer des solutions proactives à ces phénomènes répréhensibles, compte tenu d'une conviction ferme selon laquelle le maintien de la dignité de l'enfant s'avère une obligation éthique, religieuse et humanitaire.



Les participants se sont engagés à promouvoir le dialogue et renforcer les partenariats entre les leaders religieux afin de prévenir toute forme d'abus et d’exploitation des enfants dans le monde numérique, en organisant des programmes de sensibilisation pour défendre le droit des enfants à



la vie et à la dignité humaine. Ils ont également convenu de déclarer 2019 "l'Année de la Dignité des Enfants" afin de protéger les enfants contre les dangers du monde numérique et mettre la lumière sur cette question importante.