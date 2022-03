Salon Mondial du Tourisme de Paris : présence remarquable du Cameroun

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France, André-Magnus Ekoumou a inauguré le 18 mars dernier, en présence du consul général du Cameroun à Paris, de plusieurs autres diplomates, et de nombreux visiteurs, le stand du Cameroun, qui prend part, au prestigieux Salon Mondial du Tourisme (SMT) qui s’est tenu à Paris du 16 au 21 mars 2022.



Après deux ans de suspension d’activités, marqués par les multiples fermetures et renonciations, dues essentiellement aux conséquences de la pandémie du Covid-19, et afin de relancer l’attractivité et la promotion commerciales, à travers les foires et expositions, la ville de Paris a finalement abrité, le Salon Mondial, dans le grand parc traditionnel des expositions dénommé Paris Expo–Porte de Versailles.



A cette occasion, parmi la centaine de pays participants qui y ont mis le pied à l’étrier, l’on a enregistré cinq pays africains, dont le Cameroun. Cette importante rencontre a regroupé les acteurs et les professionnels du secteur, afin de donner la possibilité aux participants de renouer avec les consommateurs, et de se repositionner sur le marché international du tourisme, dans ses différents segments thématiques, dont les plus courus sont, entre autres : la gastronomie, l’œnotourisme, l’hôtellerie, les voyages et services aux voyageurs, le tourisme de loisirs, le tourisme de mémoire, le tourisme durable et le tourisme industriel… P



our renforcer la capacité attractive, d’intéressement du public et de sa fidélisation, un ensemble d’outils marketing, issu de la grande innovation technologique, a largement été mis à la disposition des participants pour présenter les destinations exotiques dans la simplicité, la variabilité et en profondeur. Le stand du Cameroun, assez achalandé et expressif de la richesse culturelle et géographique du pays, a offert aux visiteurs une ballade captivante au cours de laquelle, ils alors ont pu découvrir les différentes peuplades et leurs espaces contrastés.



Il faut noter que la présence de l’ambassadeur André-Magnus Ekoumou a considérablement relevé l’intérêt de la participation du Cameroun à ce grand salon, dont les statistiques des éditions antérieures ont généralement affiché un taux de satisfaction élevé.