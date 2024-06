Sanction contre TAMOIL en Centrafrique : Pénurie de carburant et menace de réquisition des stations-service

Cette sanction s'accompagne d'une menace de réquisition des stations-service de TAMOIL si la situation ne s'améliore pas rapidement. Le ministère reproche à l'entreprise de ne pas avoir respecté ses obligations en matière d'approvisionnement et de distribution du carburant.



La pénurie de carburant en Centrafrique est un problème récurrent qui affecte la population et l'économie du pays. Cette situation est souvent due à des problèmes d'approvisionnement, de stockage et de distribution.



Les sanctions prises contre TAMOIL visent à dissuader les entreprises de s'engager dans des pratiques illégales qui nuisent à l'intérêt général. Le gouvernement centrafricain appelle également les autres sociétés de distribution à respecter leurs obligations afin de garantir un approvisionnement régulier en carburant dans le pays.