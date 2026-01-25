Santé Publique en RCA : Une ambulance immobilisée pour usage abusif, le Ministère tape du poing sur la table

Vers une sécurisation des moyens de référence



Face à la récurrence de ces comportements, le cabinet du ministre de la Santé a annoncé des mesures fermes. L'ambulance sera transférée à Bangui sous escorte, en attendant que des sanctions disciplinaires soient prises.





Pour prévenir de futurs abus, une nouvelle stratégie de surveillance est en cours d'élaboration :



Collaboration accrue : Implication directe de la gendarmerie et de la police pour le contrôle systématique des ambulances circulant sur les axes provinciaux.

Justificatifs obligatoires : Obligation pour tout conducteur d'ambulance de présenter un ordre de mission et un dossier de référence médicale du patient transporté.

Télématique (en projet) : Des réflexions sont menées sur l'installation de traceurs GPS pour suivre en temps réel le mouvement des véhicules sanitaires.







Un appel à l'éthique professionnelle



Le ministère rappelle que le statut de fonctionnaire ou d'agent de l'État impose une déontologie stricte. Assimiler l'ambulance à un taxi de brousse est une faute lourde qui ne restera pas impunie.





