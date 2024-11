TCHAD

Santé au Tchad : Le ministre Abderahim appelle à une meilleure coordination entre les structures sanitaires de N'Djamena

Alwihda Info | Par Peter Kum - 1 Novembre 2024

Le ministre de la Santé, Dr Abdelmadjid Abderahim, a réuni ce jeudi les responsables des hôpitaux et des districts sanitaires de N'Djamena. L'objectif de cette rencontre était de renforcer la coordination et la collaboration entre les différentes structures sanitaires afin d'améliorer la qualité des soins et de réduire la mortalité maternelle et infantile.