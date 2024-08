Santé infantile au Tchad : Le Kanem mobilise pour l'allaitement maternel exclusif

Dans son allocution, le Premier Magistrat a souligné l'importance capitale de cette pratique salvatrice, qui représente "le meilleur départ possible dans la vie" pour chaque enfant, en leur fournissant les nutriments essentiels pour un développement sain et harmonieux. Il a ajouté que l'Organisation Mondiale de la Santé recommande vivement l'AME durant les six premiers mois de la vie.



Réaffirmant son engagement personnel et celui de toutes les autorités locales en faveur du bien-être des mères et des enfants, le Contrôleur Général a salué les efforts de l'ensemble des professionnels de santé, des associations de soutien aux mères, et de tous ceux qui s'investissent pour promouvoir et pérenniser cette pratique essentielle.



Il a également mis l'accent sur le rôle déterminant du Chef de l'État, Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, qui place la lutte contre la mortalité maternelle et infantile au cœur de ses priorités, à travers les réunions mensuelles de suivi des épidémies et le déblocage effectif de fonds pour la mise en œuvre des programmes y afférents.



Ainsi, tout au long de cette semaine, le Gouvernorat, les départements, les préfectures et les sous-préfectures organiseront des ateliers, des séances d'information et des activités communautaires visant à encourager le dialogue et le partage d'expériences sur l'AME. Tout le monde est invité à se joindre à cette mobilisation collective en faveur de la santé et du bien-être des mères et des enfants du Kanem, a-t-il déclaré pour conclure cette grande assemblée.