INTERNATIONAL Santé : les bébés ayant un faible poids développent plus une stéatose hépatique

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 16 Octobre 2023





Une nouvelle étude révolutionnaire, présentée le 15 octobre 2023 à l'UEG Week 2023, a découvert un lien significatif entre le poids de naissance et l'apparition de la stéatose hépatique non alcoolique, désormais connue sous le nom de maladie stéatosique hépatique, associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD), chez les jeunes.



En particulier, les bébés ayant un faible poids à la naissance étaient quatre fois plus susceptibles de développer une MASLD pendant l'enfance, l'adolescence ou le début de l'âge adulte. Les chercheurs ont mené une étude cas-témoins au sein de la population auprès de toutes les personnes âgées de 25 ans ou moins, chez qui une MASLD avait été diagnostiquée entre janvier 1992 et avril 2017, soit un total de 165 cas.



Chaque personne atteinte de MASLD a été associée à un maximum de cinq témoins issus de la population générale sur la base de l'âge, du sexe, de l'année civile et du comté de résidence. Les personnes ayant présenté une insuffisance pondérale à la naissance (<2500 g/5 lbs 8 oz), étaient quatre fois plus susceptibles de développer une MASLD que celles ayant présenté un poids normal à la naissance.



Les personnes nées petites pour l'âge gestationnel (SGA), en dessous du 10ème percentile, étaient également trois fois plus susceptibles de développer une MASLD au début de leur vie que les personnes présentant un poids adéquat à la naissance (10e-90e). En outre, les chercheurs ont constaté que les personnes ayant un faible poids de naissance, ou celles nées petites pour l'âge gestationnel, présentaient un risque relatif jusqu'à 6 fois plus élevé de développer des stades plus sévères de MASLD sous la forme d'une fibrose hépatique ou d'une cirrhose.



Le Dr Fahim Ebrahimi, premier auteur de l'étude, commente : « Si des recherches antérieures ont établi le lien entre le poids de naissance et les principales maladies, le lien avec la MASLD n'était pas clair. Notre étude apporte désormais des preuves irréfutables que les facteurs de développement fœtal jouent un rôle important dans le développement de la MASLD et de la maladie hépatique évolutive. »



Face à l'augmentation des taux d'obésité, la MASLD est devenue la cause la plus fréquente de maladie hépatique chronique dans le monde. Rien qu'en Europe, on estime qu'elle touche plus de 25 % des adultes, et sa prévalence ne cesse d'augmenter.



Le Dr Ebrahimi ajoute : « Il est très préoccupant de constater que les personnes présentant une insuffisance pondérale à la naissance courent un risque relatif accru de développer cette maladie à un jeune âge, car la MASLD précoce persiste souvent à l'âge adulte et a été associée à un risque accru de développer une cirrhose et une maladie hépatique au stade terminal.



Il est important que nous élaborions des stratégies proactives et efficaces pour identifier les personnes à risque et aider à réduire le fardeau de cette maladie. »





