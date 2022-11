São Tomé : l’Union africaine condamne la tentative de coup d’État

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a suivi, avec une vive préoccupation, la tentative de coup d’Etat déjouée en République de São Tomé et Principe, dans la nuit du 25 novembre 2022.



Le Président de la Commission condamne, de la manière la plus ferme, cette tentative de coup d’Etat, qui constitue une atteinte inacceptable aux institutions de la République de São Tomé et Principe, ainsi qu’une violation grave des dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l’UA.



Le premier ministre Patrice Trovoada de Sao Tomé-et-Principe, a dénoncé ”une tentative de coup d'État ” échouée. Il accuse quatre personnes, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale sortante Delfim Neves.