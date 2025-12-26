Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Sarh : Le Dr Boukar Michel scelle l’union entre infrastructures et savoir numérique


Alwihda Info | Par - 26 Décembre 2025


Le Moyen-Chari consolide son statut de hub technologique régional. Après avoir officiellement lancé la Phase I du Projet de Modernisation des Infrastructures de Connectivité de l’État (PMICE), le Ministre des Télécommunications, le Dr Boukar Michel, a mis le cap sur l’ENASTIC de Sarh pour s'assurer que l'excellence pédagogique suit le rythme de l'innovation technique.


Sarh : Le Dr Boukar Michel scelle l’union entre infrastructures et savoir numérique


 

Une inspection sous le signe de la conformité


Accueilli par le Directeur des études, le Dr Mahamat Charfadine Nimane, le Ministre a passé au crible les chantiers d'infrastructures au sein de l'école. Cette inspection technique rigoureuse vise à garantir que les futurs ingénieurs de Sarh évolueront dans un environnement conforme aux standards internationaux. L'enjeu est de transformer l'établissement en un centre d'innovation capable de soutenir la digitalisation de l'administration tchadienne.




Rapprocher le numérique des étudiants

 

Accompagné du Délégué général du Gouvernement, M. Abderrahmane Ahmat Bargou, le Ministre a réitéré la volonté des plus hautes autorités de décentraliser les opportunités. En dotant l'ENASTIC de Sarh d'installations modernes, le gouvernement permet aux étudiants de la province de s'approprier les outils de la révolution numérique sans avoir à s'expatrier, favorisant ainsi un développement local équilibré.




Un projet global pour la souveraineté numérique

 

Cette visite marque la cohérence de la stratégie nationale : le PMICE apporte la connectivité, et l'ENASTIC apporte le capital humain. Pour le Dr Boukar Michel, cette complémentarité est la clé pour bâtir une administration digitale tchadienne robuste, souveraine et proche des citoyens.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/12/2025

Tchad : Commerce saisonnier, quand les fêtes deviennent une opportunité économique

Tchad : Commerce saisonnier, quand les fêtes deviennent une opportunité économique

Fêtes de fin d’année : prévenir les excès pour sauver des vies Fêtes de fin d’année : prévenir les excès pour sauver des vies 25/12/2025

Populaires

Tchad : Le parti Alnassour célèbre son 5ᵉ congrès et fixe sa feuille de route pour l’avenir

25/12/2025

​Tchad: lancement de la 2ᵉ édition du tournoi Amdaradir à Abéché

25/12/2025

Tchad : la communauté chrétienne célèbre la Nativité dans la ferveur à Goz-Beïda

25/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes 18/12/2025 - Hassan Abderamane

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter