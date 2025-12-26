Sarh : Le Dr Boukar Michel scelle l’union entre infrastructures et savoir numérique

Une inspection sous le signe de la conformité



Accueilli par le Directeur des études, le Dr Mahamat Charfadine Nimane, le Ministre a passé au crible les chantiers d'infrastructures au sein de l'école. Cette inspection technique rigoureuse vise à garantir que les futurs ingénieurs de Sarh évolueront dans un environnement conforme aux standards internationaux. L'enjeu est de transformer l'établissement en un centre d'innovation capable de soutenir la digitalisation de l'administration tchadienne.









Rapprocher le numérique des étudiants

Accompagné du Délégué général du Gouvernement, M. Abderrahmane Ahmat Bargou, le Ministre a réitéré la volonté des plus hautes autorités de décentraliser les opportunités. En dotant l'ENASTIC de Sarh d'installations modernes, le gouvernement permet aux étudiants de la province de s'approprier les outils de la révolution numérique sans avoir à s'expatrier, favorisant ainsi un développement local équilibré.









Un projet global pour la souveraineté numérique

Cette visite marque la cohérence de la stratégie nationale : le PMICE apporte la connectivité, et l'ENASTIC apporte le capital humain. Pour le Dr Boukar Michel, cette complémentarité est la clé pour bâtir une administration digitale tchadienne robuste, souveraine et proche des citoyens.

