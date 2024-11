Secteur de la Pêche : Un Pilier Stratégique pour la Côte d'Ivoire

Le Premier Ministre a déclaré : « la pêche est un secteur stratégique pour la Côte d'Ivoire. Je me réjouis des appuis accordés par l'Union Européenne à notre pays. Cet accord prévoit des appuis pour la mise en œuvre de la politique nationale pour le développement de la pêche en Côte d'Ivoire. »





Il a également demandé un engagement renforcé de l'UE pour maximiser les bénéfices de ce secteur, en particulier pour la création d'emplois pour la jeunesse et la préservation des intérêts des Ivoiriens.





Détails de l'Accord de Partenariat

Cet Accord de Partenariat Économique a été signé pour une durée de quatre ans (2024-2028), succédant aux précédents accords de 2008-2013, 2013-2018, et 2018-2024.





Objectifs et Bénéfices

Renforcement du secteur de la pêche : L'accord vise à soutenir le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, et à promouvoir la pêche durable.

Création d'emplois : Il est prévu de générer 40 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects.



Accès à la zone de pêche : Le protocole permet la pêche pour 25 thoniers senneurs congélateurs et 7 palangriers, avec un tonnage de référence de 6 100 tonnes par an.





Contrepartie Financière

La contrepartie financière est fixée à 740 000 euros par an, soit un total de 2 960 000 euros (environ 2 milliards de FCFA) pour la période 2024-2028.





Perspectives de Coopération

Le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a exprimé sa satisfaction quant à cet accord, qui respecte les intérêts des deux parties. Il a évoqué des perspectives de coopération avec l'UE sur :

Durabilité des ressources

Lutte contre la pêche illégale

Amélioration des pratiques de pêche





Attractivité du Port d'Abidjan

Le protocole renforcera l'attractivité du Port d'Abidjan, qui dispose d'infrastructures adaptées et d'un réseau d'entreprises en mesure de fournir des services aux flottes de pêche. De plus, deux conserveries au port peuvent transformer entre 40 000 et 50 000 tonnes de thons par an.





Cet accord avec l'Union Européenne représente une avancée significative pour le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire, promettant des bénéfices économiques tout en soutenant des pratiques durables. Le gouvernement ivoirien continue de s'engager pour faire de la pêche un domaine clé pour l'emploi et le développement économique du pays.