Secteur informel : la DOSI ouvre ses portes aux populations des 5 régions du Togo

Lomé - Les Journées Portes Ouvertes de la Délégation à l’Organisation du Secteur Informel (DOSI) ont démarré ce lundi 11 novembre 2019 dans la ville de Dapaong (Nord du Togo) sous le thème : « Formalisation de vos activités pour une participation inclusive ».



Dapaong, première étape de ces journées portes ouvertes sera l’occasion pour l’équipe de cette structure publique en charge de l’accompagnement du secteur informel d’expliquer aux populations de la région des Savanes les activités et les prestations de service qu’offre la DOSI.



Les populations de la région des Savanes se sont mobilisées pour assister au lancement officiel de ces journées. Les curieux qui ont investi les bureaux régionaux de la Délégation à l’Organisation du Secteur Informel (DOSI-Dapaong) ont reçu d’amples explications sur les missions qui sont assignées à la DOSI par le gouvernement.



Les agents de la DOSI ont axé les présentations sur trois (3) points essentiels. Il s’agit d’abord des conditions pour bénéficier d’une formation en entrepreneuriat et gestion, ensuite de l’accompagnement à la création d’entreprise et enfin de l’accompagnement à l’obtention des documents administratifs (nationalité togolaise et jugement supplétif).



Ces journées sont prévues pour parcourir les 5 régions économiques du Togo. Après Dapaong, l’équipe de la DOSI se rend ce mardi à Kara pour la deuxième étape de cette activité de proximité. Rappelons que la DOSI a pour mission d'organiser, de former et d’accompagner les acteurs de l'économie informelle vers le processus de formalisation. L’institution est dirigée par la Secrétaire d'État, Assih MAZAMESSO. Les foraines continuent dans toutes les agences DOSI durant toute la semaine.