Le président de la Russie a informé en détail sur le dernier développement des événements dans le contexte de l'opération militaire spéciale, notant que les forces armées russes se conforment strictement aux normes du droit humanitaire international.



Le président russe a également mis en garde sur la nature dangereuse de l'introduction en cours en Ukraine d'armes occidentales, évoquant des risques de déstabilisation supplémentaire et une escalade de la crise humanitaire.



La situation en matière de sécurité alimentaire mondiale a fait l'objet d'un examen approfondi. Vladimir Poutine a expliqué de manière argumentée et sur la base de données concrètes les causes réelles des difficultés d'approvisionnement alimentaire, qui sont le résultat des politiques économiques et financières erronées des pays occidentaux, ainsi que de leur politique anti-russe et de leurs sanctions.



La Russie se dit prête à aider à trouver des options pour l'exportation ininterrompue de céréales, y compris l'exportation des céréales ukrainiennes à partir des ports de la mer Noire. La réduction des tensions sur le marché alimentaire mondial permettra également d'augmenter les livraisons d'engrais et de produits agricoles russes, ce qui, bien sûr, nécessitera la levée des restrictions pertinentes liées aux sanctions.



Les dirigeants sont convenus de poursuivre les contacts.