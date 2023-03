INTERNATIONAL Sécurité mondiale : la Chine publie le Document conceptuel

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Mars 2023



Le pays du président Xi Jinping est prêt à travailler de concert avec tous les pays épris de paix, engagés dans le développement et en quête du bonheur.

Le monde actuel est loin d’être paisible. Les tensions imbriquées sont susceptibles de conduire aux combats, voire l’ont déjà fait.



Ainsi, les difficultés de subsistance persistent et la lueur d’espoir de développement demeure presque invisible. Qu’est-ce qu’il nous faut faire



En avril 2022, le président chinois Xi Jinping a proposé l’Initiative pour la sécurité mondiale, qui adhère à la vision d’une sécurité commune, globale, coopérative et durable et préconise une nouvelle voie vers la sécurité qui privilégie le dialogue à la confrontation, le partenariat à l’alliance et la situation gagnant-gagnant à la somme nulle.



L’Initiative constitue une solution de la Chine pour combler le déficit de paix mondial et relever les défis mondiaux. Jusqu’à présent, plus de 80 pays et organisations régionales ont exprimé leur appréciation et soutien à cette Initiative. Il y a quelques jours, la Chine a officiellement publié le Document conceptuel de l’Initiative pour la sécurité mondiale.



Ce document expose plus en détail les idées et principes fondamentaux de l’Initiative pour la sécurité mondiale et définit, en réponse aux préoccupations les plus importantes et les plus pressantes en matière de sécurité internationale à l’heure actuelle, vingt priorités de coopération, qui sont clairement dirigées vers l’action et résumées comme suit : soutenir fermement le rôle central des Nations Unies dans la gouvernance de la sécurité, s’efforcer de promouvoir la coordination et des interactions saines entre les grandes puissances, promouvoir activement le dialogue et la résolution pacifique des problèmes de points chauds, relever efficacement les défis traditionnels et non traditionnels en matière de sécurité, et renforcer sans cesse l’édification du système et des compétences sur la gouvernance de la sécurité mondiale.



L’Initiative pour la sécurité mondiale était ancrée dans l’excellente culture traditionnelle chinoise qui apprécie l’harmonie, et provient d’une politique étrangère indépendante et pacifique et de sa pratique. La Chine s’engagera toujours sur la voie du développement pacifique. Depuis sa fondation, la Chine n’a jamais déclenché une guerre, ni occupé un moindre pouce de territoire étranger.



Elle est le seul pays au monde à avoir inscrit dans sa Constitution la poursuite de la voie du développement pacifique. Quel que soit le développement futur, la Chine ne revendiquera jamais l’hégémonie, n’étendra ni ne cherchera à étendre sa sphère d’influence, ni ne s’engagera dans une course aux armements, et sera toujours la gardienne de la paix mondiale.



L’Initiative pour la sécurité mondiale correspond à l’aspiration commune du monde entier à la paix et à la sécurité. Les dossiers brûlants de la sécurité régionale ne cessent de surgir, les conflits et bouleversements régionaux demeurent fréquents, l’unilatéralisme, le protectionnisme, l’hégémonisme et la politique de puissance sont omniprésents. La société humaine est prise dans un dilemme inédit avec multiples problèmes sécuritaires.



De quel type de concept de sécurité le monde a besoin et comment les pays peuvent parvenir à une sécurité commune ? En tant que grand pays responsable, la Chine a donné sa réponse à la question de notre époque.



Coopération sino-africaine

L’Initiative, qui appelle les pays à relever les défis complexes et imbriqués en matière de sécurité dans un esprit de solidarité et gagnant-gagnant, peut jouer un rôle positif pour s’attaquer aux causes profondes des conflits internationaux et améliorer le système et la capacité de gouvernance de la sécurité mondiale. L’Initiative pour la sécurité mondiale dresse la feuille de route pour la coopération sino-africaine en matière de paix et de sécurité.



Sur la base des principes de respect de la volonté des pays africains, de non-ingérence dans leurs affaires intérieures et d’observation des normes fondamentales des relations internationales, la Chine explore activement une participation constructive au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Depuis que la Chine a participé pour la première fois aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, plus de 80% de ses Casques bleus ont été déployés en Afrique.



Un total de 30 000 Casques bleus chinois ont été envoyés en Afrique dans 17 zones de mission de maintien de la paix. La Chine met activement en œuvre les « neuf programmes », dont celui pour la paix et la sécurité, élaborés lors de la huitième Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) en 2021.



Elle réalise pour l’Afrique dix projets dans les domaines de la paix et de la sécurité, continue de mettre en œuvre les aides militaires à l’Union Africaine, soutient les pays africains dans leurs efforts visant à préserver la sécurité régionale et à lutter contre le terrorisme par eux-mêmes, et mène des exercices conjoints et des formations sur place entre les forces de maintien de la paix chinoises et africaines.



Le Document conceptuel de l’Initiative pour la sécurité mondiale recommande de soutenir les efforts des pays africains, de l’UA et des organisations sous régionales visant à résoudre les conflits régionaux et à combattre le terrorisme, appelle la communauté internationale à fournir un soutien financier et technique aux opérations antiterroristes dans lesquelles les pays africains jouent un rôle prédominant, et soutient l’Afrique pour renforcer ses capacités à promouvoir la paix.



La Chine soutient les Africains pour qu’ils trouvent des solutions aux problèmes africains de leur manière, et s’engage au règlement pacifique des points chauds dans l’Afrique. L’Initiative apportera la sagesse chinoise à la réalisation d’une paix durable et d’une sécurité universelle en Afrique. En tant que pays important dans la région de l’Afrique centrale, le Tchad a joué depuis longtemps un rôle positif dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix et de la sécurité régionales.



Les relations sino-tchadiennes sont marquées par une amitié de longue date et une coopération pratique fructueuse dans divers domaines. La coopération entre les deux parties sera prometteuse dans la promotion de la sécurité régionale et internationale.



La Chine est prête à travailler de concert avec tous les pays épris de paix, engagés dans le développement et en quête du bonheur, y compris le Tchad, à saisir l’occasion de la mise en œuvre de l’Initiative pour la sécurité mondiale proposée par le président Xi Jinping, pour explorer activement la coopération en matière de paix et de sécurité, relever ensemble divers défis traditionnels et non traditionnels en matière de sécurité, et avancer conjointement vers un meilleur avenir de paix durable et de sécurité universelle.





