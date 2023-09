Séisme au Maroc : La Guinée Equatoriale exprime « sa solidarité et son soutien total » aux Marocains

« Cher Roi Mohamed Vl, nos pensées sont avec le peuple du Maroc en ces temps très difficiles. Veuillez accepter nos plus sincères condoléances pour la perte de vies humaines, les dégâts matériels et les souffrances causées par le récent tremblement de terre. La Guinée équatoriale exprime sa solidarité et son soutien total au Maroc en cette période d'adversité », a écrit sur Twitter, le Vice-président de la Guinée Equatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue.



Le Ministère de l'Intérieur marocain annonce 820 morts et 672 blessés, dont 205 graves actuellement après le séisme dévastateur de magnitude 7 qui a frappé le Maroc la nuit dernière.