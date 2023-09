Séisme au Maroc : Le Président américain Joe Biden « profondément attristé par les pertes humaines »

« Je suis profondément attristé par les pertes humaines et la dévastation causées par le tremblement de terre au Maroc. Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les personnes touchées par cette terrible épreuve. Mon administration est en contact avec les autorités marocaines », a déclaré le 9 septembre, le Président américain, Joe Biden.



« Nous travaillons rapidement pour assurer la sécurité des citoyens américains au Maroc et nous sommes prêts à fournir toute l’assistance nécessaire au peuple marocain. Les États-Unis sont aux côtés du Maroc et de mon ami, le roi Mohammed VI, en ce moment difficile », a ajouté le chef de la Maison Blanche.



Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a indiqué dans un tweet, lundi 11 septembre 2023 qu’il a eu un entretien avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, pour lui présenter leurs plus sincères condoléances suite au tremblement de terre dévastateur de vendredi. « Les États-Unis sont prêts à soutenir les dirigeants du Maroc pour venir en aide aux victimes de cette tragédie », a-t-il relevé.



Le Maroc a annoncé dimanche 10 septembre avoir accepté l’aide de quatre pays seulement après le puissant séisme qui l’a frappé : l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Emirats arabes unis. Le Maroc a décliné l'aide de la France.