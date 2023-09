Séisme au Maroc : Le Président de l’Union Africaine exprime ses « profondes et sincères condoléances »

« J’ai appris avec une grande douleur les conséquences tragiques du séisme qui a frappé le royaume du #Maroc. J’exprime mes profondes et sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, au peuple marocain et aux familles des victimes », a indiqué sur Twitter, Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine.



Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a indiqué que le séisme était d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech.