Séisme au Maroc : Le bilan provisoire monte à 2 497 morts

Dans un communiqué, lundi, le ministère de l'Intérieur a annoncé un nouveau bilan de 2 497 morts et de 2 476 blessés. Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, poursuivent les fouilles pour retrouver d’éventuels survivants et fournir l’assistance à des centaines de sans-abris, plus de 48 heures.



Pour épauler ses équipes, le Maroc a annoncé dimanche soir avoir accepté l’aide de quatre pays seulement (l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis), qui enverront des secouristes dans les prochaines heures.



Le tremblement de terre, survenu vendredi tard le soir, de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique, est le plus puissant jamais mesuré au Maroc.