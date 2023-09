Séisme au Maroc : Le match Maroc vs Liberia pour les qualifications CAN 2024, reporté

Suite au séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre, la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de reporter le match entre le Maroc et le Liberia initialement prévu pour ce samedi soir à Agadir, l’une des régions touchées par le séisme.



« La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a rapidement formulé une demande de report du match du Maroc, compte tenu de la situation extraordinaire, et La Confédération Africaine de Football (CAF) a accepté cette demande, offrant un répit bien nécessaire aux joueurs et à la nation marocaine meurtrie », a annoncé la Fédération Algérienne de Football.