Séisme au Maroc : le président du parti PRIE, Abdallah Chidi, adresse ses condoléances au peuple

La solidarité mondiale ne cesse d’affluer au Maroc alors que le bilan du séisme s'alourdit. Des chefs d'État, des organisations internationales et des diplomates du monde entier ont exprimé leur solidarité avec le pays d'Afrique du Nord touché par un tremblement de terre dévastateur. Face à cette catastrophe avec un bilan humain et matériel aussi lourd, le leader du parti politique tchadien, Parti pour la Réforme et l'Indépendance, Economique (P.R.I.E), Abdallar Chidi, ne pouvait rester indifférent. Il a exprimé sa compassion au peuple Marocain.



« En cette circonstance douloureuse » le parti politique Prie adresse « ses profondes condoléances à sa Majesté le Roi Mohamed VI, au peuple frère marocain et aux familles des victimes. Il exprime toute sa solidarité et son soutien. Qu’Allah accueille les morts dans son paradis céleste et accorde un prompt rétablissement aux blessés », a écrit M. Chidi qui a par ailleurs vécu plusieurs années à Marrakech où le séisme a fait des ravages.



Un séisme a fait plus de 2500 morts dans la nuit de vendredi à samedi au Maroc, frappant notamment la région de Marrakech. De nombreux dégâts sont recensés dans le sud du pays. Il s'agit du plus puissant tremblement de terre dans le pays, selon les médias locaux.