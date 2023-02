Séisme en Turquie : Denis Sassou N'Guesso compatit à la douleur du peuple turc

La Turquie est en deuil. Un puissant séisme de magnitude 7,8 a causé plus de plusieurs milliers de morts dans le sud du pays. Le bilan qui ne cesse de s’alourdir est estimé ce mercredi à plus de 8 000 personnes décédées, alors que plusieurs autres personnes sont restées piégées sous les décombres des bâtiments effondrés.



Sensible à ce drame, le chef de l’Etat congolais a adressé ses condoléances à son homologue turc, à travers une lettre. Dans cette lettre, Denis Sassou-N’Guesso a exprimé sa consternation et son émotion face aux énormes pertes en vies humaines et aux importants dégâts matériels survenus en Turquie à la suite de ce violent séisme particulièrement meurtrier.



« Par la proximité exemplaire avec le peuple turc et la qualité remarquable de la relation d’amitié et de coopération qui unit si heureusement les deux pays », écrit Sassou-N’Guesso, « le peuple congolais s’incline devant la mémoire des illustres disparus »

.

« En ces heures d’extrêmes détresse », conclut-il, il « garde inaltérable le souvenir de la Turquie, à l’effet de trouver le réconfort nécessaire devant cette terrible tragédie. »