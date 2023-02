Séisme en Turquie : le bilan s’alourdit à 5.894 victimes

"Malheureusement nous devons de nouveau parler des morts. Leur nombre a augmenté. Pour l’heure, nous recensons 5.894 victimes. 34.810 personnes ont été blessées. Le nombre de bâtiments détruits reste inchangé (5 775, ndlr)", a-t-il déclaré.



Selon Fuat Oktay, 16.139 sauveteurs travaillent actuellement dans des zones sinistrées. Parmi eux, on trouve également des spécialistes étrangers. Cette nuit, les forces les plus importantes seront mobilisées à Kahramanmaras, Hatay et Adiyaman. Ces régions ont été le plus affectées par le séisme, et la situation y reste particulièrement grave.