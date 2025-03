Selon Marine Le Pen, les relations entre la France et le Tchad, « et plus généralement entre la France et l’Afrique se sont fragilisées ces dernières années »

Dans un message sur sa page Twitter (X), Marine Le Pen a déclaré : « Je suis arrivée au Tchad, pour une visite de deux jours à l’invitation de son président, Mahamat Idriss Déby, que je rencontrerai demain (ce samedi 15 mars, Ndlr). Les relations entre nos deux pays, et plus généralement entre la France et l’Afrique se sont fragilisées ces dernières années. Nos liens d’amitié et de fraternité devront être retissés, c’est le message que je viendrai porter lors de cette visite officielle » au Tchad.





« En 2017, j’étais venue exprimer les relations que je crois indispensables entre nos deux pays, des relations de fraternité et de solidarité. Ces relations, je les mettrai en œuvre si le peuple français me fait la confiance de m’élire présidente de la République », a-t-elle expliqué.





« Le Tchad est un pays amis de la France, et c’est un plaisir pour moi d’y revenir, huit ans après ma première venue », a indiqué la députée après avoir été reçu vendredi soir par Aziz Mahamat Saleh, Ministre d’État et conseiller spécial à la présidence de la République tchadienne.