AFRIQUE

Sénégal : 100 millions de dollars d'investissement du groupe SEABOARD


Alwihda Info | Par - 5 Décembre 2025


Le Président de la République a accordé, ce jeudi 4 décembre 2025, une audience à M. Greg Stough, Vice-Président du groupe américain SEABOARD et Président-directeur général des Grands Moulins de Dakar (GMD). Il était accompagné de l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal.


Au cours des échanges, M. Stough a présenté au Chef de l’État un nouveau plan d’investissement que SEABOARD, acteur majeur du secteur agroalimentaire, prévoit de déployer dans les prochaines années.

 

Ce plan est chiffré à 100 millions de dollars

  • Objectifs du Groupe : L'enveloppe sera mobilisée pour accompagner la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, moderniser les capacités industrielles du groupe et renforcer sa contribution à la sécurité alimentaire nationale.




Réaffirmation de la Confiance Économique



Cet engagement majeur confirme la confiance renouvelée des partenaires internationaux dans la dynamique économique du Sénégal et dans la solidité des réformes structurelles engagées par les autorités.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


