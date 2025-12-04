Sénégal : 100 millions de dollars d'investissement du groupe SEABOARD

Au cours des échanges, M. Stough a présenté au Chef de l’État un nouveau plan d’investissement que SEABOARD, acteur majeur du secteur agroalimentaire, prévoit de déployer dans les prochaines années.







Ce plan est chiffré à 100 millions de dollars



Objectifs du Groupe : L'enveloppe sera mobilisée pour accompagner la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, moderniser les capacités industrielles du groupe et renforcer sa contribution à la sécurité alimentaire nationale.







Réaffirmation de la Confiance Économique





Cet engagement majeur confirme la confiance renouvelée des partenaires internationaux dans la dynamique économique du Sénégal et dans la solidité des réformes structurelles engagées par les autorités.

