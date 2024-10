Sénégal : 150 migrants portés disparus en Atlantique

Depuis leur départ de Niodor le 21 octobre, aucune trace de l'embarcation n'a été retrouvée, suscitant une vive inquiétude au sein des organisations humanitaires et des familles des disparus.



Les alertes émises par les migrants, signalant des problèmes avec le moteur et des conditions maritimes dégradées, n'ont pas abouti à une opération de sauvetage efficace. Les autorités compétentes ont été informées, mais les recherches n'ont pas permis de localiser la pirogue.



Les organisations comme Alarm Phone et Caminando Fronteras continuent de suivre la situation avec inquiétude, craignant que ce bateau ne rejoigne la liste des "naufrages invisibles" dans l'immensité de l'Atlantique. Les familles des migrants sont dans l'attente d'informations désespérées sur le sort de leurs proches.