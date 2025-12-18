Sénégal-Chine : Ansola S.A. annonce un investissement massif dans les énergies renouvelables

Au cœur des échanges, l’implantation stratégique du groupe au Sénégal a été confirmée. Ansola S.A. prévoit un investissement initial de 70 millions de dollars (environ 42,5 milliards FCFA) pour la première phase de ses activités. Ce projet vise à renforcer les capacités de production d'énergie propre du pays, conformément à la vision de souveraineté énergétique du Chef de l'État.



M. Tom Lee a souligné que le Sénégal a été choisi parmi plusieurs destinations en raison de ses atouts structurels :



Stabilité politique : Un cadre institutionnel solide et rassurant pour les capitaux étrangers.

Climat de confiance : Une transparence accrue dans la gestion des partenariats publics-privés.

Sécurité : Un environnement propice au développement industriel de long terme.

Cette implantation s'inscrit dans la nouvelle trajectoire stratégique du Sénégal. Elle contribuera directement à l’objectif d’atteindre un mix électrique composé à 40 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, tout en créant des emplois spécialisés pour la jeunesse sénégalaise dans les métiers de la technologie verte.

