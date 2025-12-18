Alwihda Info
AFRIQUE

Sénégal-Chine : Ansola S.A. annonce un investissement massif dans les énergies renouvelables


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience ce jeudi 18 décembre 2025 une délégation du groupe chinois Ansola S.A., conduite par son Directeur Général, M. Tom Lee.


Au cœur des échanges, l’implantation stratégique du groupe au Sénégal a été confirmée. Ansola S.A. prévoit un investissement initial de 70 millions de dollars (environ 42,5 milliards FCFA) pour la première phase de ses activités. Ce projet vise à renforcer les capacités de production d'énergie propre du pays, conformément à la vision de souveraineté énergétique du Chef de l'État.

 

M. Tom Lee a souligné que le Sénégal a été choisi parmi plusieurs destinations en raison de ses atouts structurels :

  • Stabilité politique : Un cadre institutionnel solide et rassurant pour les capitaux étrangers.

  • Climat de confiance : Une transparence accrue dans la gestion des partenariats publics-privés.

  • Sécurité : Un environnement propice au développement industriel de long terme.

 

Cette implantation s'inscrit dans la nouvelle trajectoire stratégique du Sénégal. Elle contribuera directement à l’objectif d’atteindre un mix électrique composé à 40 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, tout en créant des emplois spécialisés pour la jeunesse sénégalaise dans les métiers de la technologie verte.

