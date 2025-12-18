RCA 2025 : À Paoua, la MINUSCA et les FSI s'unissent pour sécuriser le scrutin

Un appui logistique pour un maillage territorial complet



Pour soutenir les missions de sécurisation, la MINUSCA a remis dix motos aux unités de police et de gendarmerie de Paoua. Ce matériel permet de pallier les difficultés de déplacement et d'assurer une présence dissuasive constante, essentielle en période électorale.









La voix du terrain : Réactivité et proximité

L'impact de cet appui est immédiatement salué par les responsables des forces de l'ordre locales :



Police : Le Commissaire Agouda Thierry souligne l'extension du périmètre de sécurité :

« Nous effectuons désormais des patrouilles de jour comme de nuit dans la ville et jusqu’à 100 kilomètres à l’extérieur. »



Gendarmerie : L’adjudant-chef Honza-Mbaï Ephrem insiste sur la protection des zones rurales :

« Ces moyens permettent de patrouiller efficacement dans les quartiers ainsi que dans les villages environnants. »











Un enjeu de stabilité régionale

Après près de dix ans d'attente pour ce rendez-vous démocratique majeur, la sécurisation de Paoua est une priorité. En créant ce corridor de sécurité entre la ville et les zones rurales, la MINUSCA et les autorités centrafricaines visent à garantir que chaque citoyen puisse exercer son droit de vote en toute sérénité.

