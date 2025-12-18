Togo : Inauguration des nouveaux commissariats de Cinkassé et Mango pour une sécurité renforcée

Des infrastructures et des équipements de pointe





Le projet, initié en juin dernier, ne se limite pas aux bâtiments. Pour garantir une efficacité immédiate, le Ministre de la Sécurité a réceptionné une dotation complète :



Mobilité accrue : Une Jeep tout-terrain et un contingent de motos pour les patrouilles de proximité ;

Capacités opérationnelles : Des kits de patrouille spécialisés ;

Accueil et gestion : Un parc de matériel informatique et mobilier pour moderniser l'accueil du public et le traitement des dossiers.









La vision du Ministre : Sécurité et Collaboration

L’Ambassadeur Calixte Madjoulba, Ministre de la Sécurité, a souligné l'enjeu majeur de cet investissement :



« Ces infrastructures permettront, grâce à la mobilité qu'elles accroissent, de sécuriser davantage les villes bénéficiaires et renforceront la collaboration entre les forces de l’ordre et les populations. »









Un engagement pour la paix régionale

Le déploiement de ces nouveaux centres dans la région des Savanes vise à promouvoir une sécurité de proximité. En renforçant le maillage territorial, la Police Nationale réaffirme son rôle de pilier de la cohésion sociale et de la paix dans une zone de transit stratégique.

