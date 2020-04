Sénégal - Covid-19 : un conseil des ministres en vidéoconférence !

Le gouvernement sénégalais a fait preuve d'innovation ce mercredi pour la tenue de son conseil des ministres. Face à la pandémie du COVID-19 et aux différentes mesures restrictives, c'est grâce au numérique que le gouvernement assure sa coordination et la continuité de ses activités.



Le chef de l'Etat et les membres du gouvernement ont tenu un conseil des ministres à distance, en vidéoconférence.



"J’ai tenu à organiser ce jour la réunion du conseil des ministres en mode visioconférence. Ce sera désormais la règle jusqu'à la fin de la pandémie COVID19", a déclaré Macky Sall, le président sénégalais.



"L'innovation est source de progrès", a-t-il ajouté.



Selon les derniers chiffres du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, le Sénégal compte 190 cas de coronavirus, un mort et 45 guéris. Il est l'un des pays les plus touchés d'Afrique de l'Ouest.