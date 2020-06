Sénégal : Hissein Habré retourne en prison après la fin de sa permission

La permission de 60 jours accordée à l'ancien président tchadien Hissein Habré a pris fin samedi dernier.



Le ministre sénégalais de la Justice, Me Malick Sall, a indiqué la semaine dernière qu'il devait retourner en prison dimanche, "comme cela a été indiqué."



Il avait bénéficié d'un placement en résidence surveillée à son domicile, suite à la pandémie de Covid-19.



Une demande de renouvellement de la permission a été formulée par les avocats de Hissein Habré. Celle-ci a été refusée par le juge dans un premier temps, car le condamné doit d'abord retourner en prison.



L'ex-dirigeant tchadien a été condamné le 30 mai 2016 à une peine de prison à perpétuité pour des faits de crimes contre l'humanité et crimes de guerre et torture.