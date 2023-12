Sénégal : Le Chef de l’Etat réceptionne un lot de 370 nouveaux bus et des véhicules de dernière génération

Cette acquisition donnera une nouvelle impulsion à la société de transport public. Le chef de l’État s'est félicité de cette dynamique, qui s'inscrit dans sa politique visant à améliorer la qualité du transport et les conditions des usagers.



Cette initiative marque un pas important vers l'amélioration du transport en commun dans la région, et démontre l'engagement du gouvernement envers le bien-être des citoyens. En effet, ces nouveaux bus contribueront à améliorer la fiabilité et le confort du service de transport public, ce qui est essentiel pour répondre aux besoins croissants d'une population en expansion.



De plus, cette action témoigne d'une volonté politique claire visant à moderniser les infrastructures et les services publics pour assurer une meilleure qualité de vie pour tous les citoyens. Il est encourageant de constater que les autorités mettent en œuvre des solutions concrètes pour répondre aux défis rencontrés par les usagers du réseau de transport urbain.