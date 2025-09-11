Le président a également rappelé l'urgence de mettre en œuvre les programmes, projets et réformes nécessaires pour concrétiser les directives présidentielles. Tous ces efforts doivent s'aligner sur l'Agenda national de Transformation, sous la supervision du Premier Ministre.
Sénégal : Le Président Macky Sall appelle le gouvernement à une gestion axée sur les résultats
Alwihda Info | Par Peter Kum - 12 Septembre 2025
Le Chef de l'État sénégalais a invité le nouveau gouvernement à adopter une gestion rigoureuse et axée sur les résultats. Il a demandé à chaque département ministériel de se concentrer sur l'exécution efficace et optimale du Plan de Redressement économique et social (PRES).
Le président a également rappelé l'urgence de mettre en œuvre les programmes, projets et réformes nécessaires pour concrétiser les directives présidentielles. Tous ces efforts doivent s'aligner sur l'Agenda national de Transformation, sous la supervision du Premier Ministre.
