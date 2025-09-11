AFRIQUE

Sénégal : Le Président Macky Sall appelle le gouvernement à une gestion axée sur les résultats

Alwihda Info | Par Peter Kum - 12 Septembre 2025

Le Chef de l'État sénégalais a invité le nouveau gouvernement à adopter une gestion rigoureuse et axée sur les résultats. Il a demandé à chaque département ministériel de se concentrer sur l'exécution efficace et optimale du Plan de Redressement économique et social (PRES).