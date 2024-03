Sénégal : Le Président Macky Sall participe au 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz

Créé en 2001, ce forum regroupe les principaux pays exportateurs de gaz naturel et constitue un cadre de concertation pour la défense et la promotion des intérêts des pays membres. L'objectif principal du sommet est de discuter des enjeux liés à l'exportation du gaz naturel et d'établir une coopération renforcée entre les différents acteurs.



Le Sénégal a soumis sa candidature conformément aux procédures du forum afin d'être membre observateur avant d'envisager d'accéder au statut de membre à part entière. Cette démarche témoigne de l'intérêt grandissant que porte le pays aux questions énergétiques et à la coopération régionale dans ce domaine.



La participation du Président Macky Sall à ce sommet illustre son engagement en faveur du développement économique et énergétique du Sénégal. En tant que pays émergent avec un important potentiel gazier, le Sénégal cherche à renforcer ses partenariats avec les autres membres exportateurs afin de bénéficier mutuellement des opportunités offertes par cette ressource précieuse.



Au cours du sommet, différentes thématiques seront abordées telles que les perspectives d'évolution du marché mondial du gaz naturel, les défis environnementaux associés à son exploitation ainsi que les stratégies pour promouvoir une utilisation plus propre et durable.



Le retour prévu du Chef de l'État le 2 mars marque la fin d'une participation active aux discussions visant à renforcer la position internationale du Sénégal dans le secteur gazier. Le suivi attentif des décisions prises lors de ce sommet permettra au gouvernement sénégalais d'adapter sa politique énergétique en fonction des dynamiques régionales et internationales.