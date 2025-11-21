Sénégal : Le Président de la République reçoit la Ministre malienne des Transports et le Comité des Ministres de l’ASECNA

Elle a transmis les remerciements du gouvernement et du peuple maliens suite aux mesures prises par les autorités sénégalaises qui ont permis de lever les obstacles liés aux conteneurs maliens au Port de Dakar.







Cette démarche réaffirme la solidité des relations bilatérales et la volonté partagée de préserver une coopération fluide et fraternelle entre les deux pays.







Réunion du Comité des Ministres de l’ASECNA

Dans un second temps, le Chef de l’État a reçu le Comité des Ministres de l’ASECNA, réuni à Dakar pour sa 76e session extraordinaire.







Les Ministres lui ont présenté les conclusions de leurs travaux et réaffirmé leur engagement à renforcer la sécurité, la modernisation et la performance des services de navigation aérienne au sein de l’espace communautaire.







Le Président de la République a salué ces efforts et réitéré la disponibilité constante du Sénégal de contribuer activement au progrès collectif et à l’intégration régionale.

