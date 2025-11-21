Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Sénégal : Le Président de la République reçoit la Ministre malienne des Transports et le Comité des Ministres de l’ASECNA


Alwihda Info | Par - 22 Novembre 2025


La Ministre malienne des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, a été reçue ce vendredi 21 novembre 2025 par le Président de la République.


Sénégal : Le Président de la République reçoit la Ministre malienne des Transports et le Comité des Ministres de l’ASECNA


 

Elle a transmis les remerciements du gouvernement et du peuple maliens suite aux mesures prises par les autorités sénégalaises qui ont permis de lever les obstacles liés aux conteneurs maliens au Port de Dakar.

 

Cette démarche réaffirme la solidité des relations bilatérales et la volonté partagée de préserver une coopération fluide et fraternelle entre les deux pays.

 

Réunion du Comité des Ministres de l’ASECNA

 

Dans un second temps, le Chef de l’État a reçu le Comité des Ministres de l’ASECNA, réuni à Dakar pour sa 76e session extraordinaire.

 

Les Ministres lui ont présenté les conclusions de leurs travaux et réaffirmé leur engagement à renforcer la sécurité, la modernisation et la performance des services de navigation aérienne au sein de l’espace communautaire.

 

Le Président de la République a salué ces efforts et réitéré la disponibilité constante du Sénégal de contribuer activement au progrès collectif et à l’intégration régionale.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/11/2025

N'Djamena : L'affaire d'une moto prêtée dégénère en violences et menaces de mort

N'Djamena : L'affaire d'une moto prêtée dégénère en violences et menaces de mort

Coopération franco-tchadienne : Sécurité et secours au service des populations Coopération franco-tchadienne : Sécurité et secours au service des populations 21/11/2025

Populaires

Tchad : Avis d'Appel d'Offres pour Fournitures de Kits Solaires Domestiques (Projet PAAET)

21/11/2025

L'Émir du Qatar en visite officielle en RDC

21/11/2025

Congo : Le Président Denis Sassou lance la construction de la future agence de la BEAC à Dolisie

21/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter