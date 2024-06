Sénégal : Le gouvernement annonce des baisses de prix pour les denrées alimentaires essentielles

Le jeudi 13 juin, le gouvernement sénégalais a annoncé les premières initiatives pour lutter contre la hausse des coûts de la vie, une question cruciale pour les nouvelles autorités en place depuis deux mois et demi.



Lors d’une conférence de presse, le secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo, a présenté la principale mesure : une réduction des prix du sucre, du riz, de l’huile et du pain.



Les denrées alimentaires représentent plus de 50 % des dépenses des Sénégalais, dont le pouvoir d’achat a été fortement réduit par une inflation sans précédent.



Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), les prix des produits de base ont augmenté de manière spectaculaire ces trois dernières années : 38,9 % pour le riz ordinaire et 62,2 % pour le mil.



Tous les produits de base préférés des Sénégalais ont subi des augmentations à deux chiffres, bien supérieures à l’inflation générale du pays, qui était de 5,9 % en 2023 selon le Fonds monétaire international (FMI).