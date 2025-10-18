Alwihda Info
AFRIQUE

Sénégal-Rwanda : Le Président Faye s'inspire du modèle de développement intégré de Kigali


Alwihda Info | Par - 19 Octobre 2025


Dans le cadre de sa visite d’État au Rwanda, le Président Bassirou Diomaye Faye a participé à une rencontre de haut niveau avec des officiels rwandais, dont les ministres des Affaires étrangères et du Sport, ainsi que le Directeur général du Rwanda Development Board (RDB).


Sénégal-Rwanda : Le Président Faye s'inspire du modèle de développement intégré de Kigali


  Au cours de cette rencontre, le Chef de l’État a assisté à plusieurs présentations illustrant la vision du Rwanda en matière de développement intégré, articulant sport, tourisme et innovation comme piliers de la croissance et de la cohésion sociale.

 
Le Rwanda, qui a récemment organisé avec succès les Championnats du Monde de Cyclisme sur Route de l’UCI 2025, s’affirme désormais comme un hub continental capable d’accueillir des événements sportifs de portée mondiale, contribuant ainsi au rayonnement de l’Afrique.

 

Modèle d'Agence Intégrée

Le Rwanda Development Board, issu de la fusion de huit agences publiques, a présenté son modèle d'agence intégrée dédiée à la promotion des investissements, à l’innovation et à la compétitivité économique.

 

Identification de Pistes de Coopération

Cette rencontre a également permis d’identifier des pistes de coopération entre le Sénégal et le Rwanda, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, autour du partage d’expériences et du développement de synergies africaines.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


