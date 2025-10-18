Sénégal-Rwanda : Le Président Faye s'inspire du modèle de développement intégré de Kigali





Au cours de cette rencontre, le Chef de l’État a assisté à plusieurs présentations illustrant la vision du Rwanda en matière de développement intégré, articulant sport, tourisme et innovation comme piliers de la croissance et de la cohésion sociale.





Le Rwanda, qui a récemment organisé avec succès les Championnats du Monde de Cyclisme sur Route de l’UCI 2025, s’affirme désormais comme un hub continental capable d’accueillir des événements sportifs de portée mondiale, contribuant ainsi au rayonnement de l’Afrique.



Modèle d'Agence Intégrée Le Rwanda Development Board, issu de la fusion de huit agences publiques, a présenté son modèle d'agence intégrée dédiée à la promotion des investissements, à l’innovation et à la compétitivité économique.



Identification de Pistes de Coopération Cette rencontre a également permis d’identifier des pistes de coopération entre le Sénégal et le Rwanda, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, autour du partage d’expériences et du développement de synergies africaines.