AFRIQUE

Sénégal : Transair et l'AIBD à l'épreuve des simulations d'urgence


Alwihda Info | Par - 28 Décembre 2025


Le ciel sénégalais renforce ses boucliers. Ce lundi 22 décembre 2025, une série d'exercices de haute intensité a permis de valider les procédures de sécurité de la compagnie Transair et de tester la réactivité de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) face à des menaces hybrides.


Transair : Un sans-faute sur l'évacuation d'urgence

 

Sous la supervision rigoureuse des inspecteurs de l'ANACIM, le Boeing 737-500 du Groupe Transair a fait l'objet d'une démonstration d'évacuation d'urgence et d'amerrissage. Le commandant Mbargou Cissé a salué la fiabilité des équipements de secours et la maîtrise du personnel navigant. Cette validation est un gage de confiance pour les passagers voyageant sur les lignes régionales, notamment vers Ouagadougou et Bamako.





 

« THIELY 2025 » : Face au défi des drones

 

Simultanément, l'exercice de sûreté « THIELY 2025 » a transformé le tarmac en centre de commandement de crise. Le scénario ? Une attaque coordonnée par drones. Cet exercice a permis d'évaluer la chaîne de détection et la coordination entre LAS, la HAAS et l'ASECNA. La fluidité du diagramme d'alerte a prouvé la capacité du Sénégal à protéger ses infrastructures critiques contre les nouvelles formes de menaces aériennes.





 

Le réalisme au service de la préparation

 

Le succès de ces simulations repose également sur le talent des membres de l'ARCOTS (Section Thiès). En incarnant des passagers en situation de détresse, ces artistes ont permis de tester les services de secours (SMCADY, sapeurs-pompiers, contrôle sanitaire) dans des conditions proches de la réalité. Ce mélange de rigueur technique et d'engagement citoyen place le Sénégal aux standards les plus élevés de l'aviation civile internationale.

Peter Kum
