Sénégal : Transair et l'AIBD à l'épreuve des simulations d'urgence

Transair : Un sans-faute sur l'évacuation d'urgence
Sous la supervision rigoureuse des inspecteurs de l'ANACIM, le Boeing 737-500 du Groupe Transair a fait l'objet d'une démonstration d'évacuation d'urgence et d'amerrissage. Le commandant Mbargou Cissé a salué la fiabilité des équipements de secours et la maîtrise du personnel navigant. Cette validation est un gage de confiance pour les passagers voyageant sur les lignes régionales, notamment vers Ouagadougou et Bamako.
« THIELY 2025 » : Face au défi des drones
Simultanément, l'exercice de sûreté « THIELY 2025 » a transformé le tarmac en centre de commandement de crise. Le scénario ? Une attaque coordonnée par drones. Cet exercice a permis d'évaluer la chaîne de détection et la coordination entre LAS, la HAAS et l'ASECNA. La fluidité du diagramme d'alerte a prouvé la capacité du Sénégal à protéger ses infrastructures critiques contre les nouvelles formes de menaces aériennes.
Le réalisme au service de la préparation
Le succès de ces simulations repose également sur le talent des membres de l'ARCOTS (Section Thiès). En incarnant des passagers en situation de détresse, ces artistes ont permis de tester les services de secours (SMCADY, sapeurs-pompiers, contrôle sanitaire) dans des conditions proches de la réalité. Ce mélange de rigueur technique et d'engagement citoyen place le Sénégal aux standards les plus élevés de l'aviation civile internationale.