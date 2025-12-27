Sénégal : Transair et l'AIBD à l'épreuve des simulations d'urgence

« THIELY 2025 » : Face au défi des drones

Simultanément, l'exercice de sûreté « THIELY 2025 » a transformé le tarmac en centre de commandement de crise. Le scénario ? Une attaque coordonnée par drones. Cet exercice a permis d'évaluer la chaîne de détection et la coordination entre LAS, la HAAS et l'ASECNA. La fluidité du diagramme d'alerte a prouvé la capacité du Sénégal à protéger ses infrastructures critiques contre les nouvelles formes de menaces aériennes.

