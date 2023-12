Sénégal : Trois nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au Chef de l'État Macky Sall

Ces diplomates, nouvellement accrédités à Dakar, ont eu l'occasion de discuter des relations multiséculaires, de l'amitié fraternelle et de la coopération conviviale entre leur pays respectif et le Sénégal.



« Le Chef de l'État a également saisi cette opportunité pour présenter ses condoléances, son soutien et sa solidarité au peuple guinéen suite à l'incendie d’un dépôt de carburant, ainsi qu'exprimer sa compassion envers le peuple burkinabé touché par le terrorisme », a indiqué la présidence sénégalaise.