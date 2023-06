Sénégal : atteint d'une tumeur, un garçon bénéficie d'une chirurgie qui va transformer sa vie

Intelligent, Daouda a malgré tout été contraint de quitter l'école en 2019 lorsque toutes les tentatives pour se faire opérer ont échoué, malgré les efforts de son père.



Un adolescent qui a passé des années à chercher une solution pour se faire opérer d'une tumeur faciale grandissante qui l'empêchait de manger et de parler a été opéré avec succès grâce à une organisation humanitaire spécialisée dans la chirurgie. Daouda n'avait que quatre ans lorsqu'un minuscule ganglion est apparu sur sa mâchoire supérieure.



Dans d'autres pays, un dentiste aurait détecté la maladie plus tôt, mais dans son pays d'origine, le Sénégal, les soins sont beaucoup plus difficiles parce qu'il y a seulement huit dentistes pour un million d'habitants selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2020. Mais au fil des ans, le petit ganglion s'est transformé en une tumeur massive et douloureuse.



Ayant du mal à s'alimenter, Daouda a perdu du poids à la puberté. Pendant des années, il s'est caché chez lui, ne sortant que pour se faire soigner par son père, Hamady. A 63 ans, il disait : "Je pleurais en regardant mon enfant, je ne pouvais plus manger. Ce n'était pas normal que je puisse manger, mais pas lui. Nous sommes allés au Mali, au Burkina Faso, partout".



Alors qu'Hamady ne trouvait pas d'issue, il a entendu dire que l'organisation humanitaire internationale Mercy Ships envoyait l'un de ses deux navires-hôpitaux dans le port de Dakar, au Sénégal, pour opérer gratuitement ceux qui ont un accès limité à des soins chirurgicaux sûrs. Il savait qu'emmener son fils de 13 ans sur le navire serait un défi, d'autant plus que cela signifiait partir pendant la saison des pluies, une période cruciale pour son exploitation agricole.



Cependant, encouragé par des photos d'opérations réussies sur la page Facebook de Mercy Ships, Hamady a tout laissé tomber pour partir. L'opération de Daouda a été un succès. Elle consistait en trois étapes : l'ablation d'une tumeur, des greffes de peau et une reconstruction faciale.



Le Dr Mark Shrime, chirurgien américain et médecin-chef international de Mercy Ships, qui a opéré Dauoda, a expliqué que la découverte tardive du ganglion et la complexité de son cas ont fait qu'aucun hôpital n'était en mesure d'effectuer l'opération spécialisée.



Après l'opération, des infirmières sont allées le chercher pour qu'il puisse voir son fils en salle de réveil : "Quand on m'a appelé, j'ai cru qu'il était mort. Ils m'ont dit : 'Venez voir votre enfant'. Incrédule, Hamady demande : "C'est fini pour lui ? Il peut parler ? Il a une bouche ?" Keren Fuhrmeister, directrice d'un hôpital australien, a assisté à la scène lorsque le père et le fils ont été réunis après l'opération. Son père est déterminé à ce qu'il reprenne le chemin de l'école une fois rentré chez lui.



Erin Medeiros, infirmière pédiatrique bénévole américaine, a déclaré que l'intelligence de Daouda était une évidence pour tous et qu'il avait même appris d'autres langues pendant son séjour à bord.