Sénégal : deux journalistes tchadiennes formées sur la lutte contre les violences sexistes

L’Union Norvégienne des Journalistes (NJ) et la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), forment du 29 novembre au 04 décembre 2021 à Dakar, les femmes journalistes de l'Afrique de l'Ouest et l’Afrique centrale, sur la sécurité et l'égalité des femmes journalistes.



Lutter contre la violence sexiste sur le lieu de travail et surtout, parvenir à obtenir une représentation équitable des genres dans les médias, tels sont les objectifs recherchés à travers cet atelier qui, selon les organisateurs, s'inscrit en droite ligne de leurs priorités. En effet, le harcèlement (moral ou sexuel) et la discrimination, y compris les facteurs politiques, juridiques, culturels, raciaux et sociaux, sont des fléaux auxquels les femmes journalistes sont confrontées, au sien de la profession et de leurs communautés.



Il ressort des interventions des formatrices, que les femmes journalistes à travers le monde, exercent dans des conditions de plus en plus précaires, en particulier, celles contraintes de travailler sans accès à la protection sociale, aux pensions, aux congés payés et à d'autres avantages sociaux. Puisqu’il s'agit de la formation des formatrices, les participantes sont outillées en techniques de planification et de structure d'une session de formation, techniques d'apprentissage actif et préparation d'une présentation.



Prennent part à cette formation, 16 journalistes venant des 08 différents pays (Congo, RDC, Guinée, Cap-Vert, Burundi, Rwanda, Cameroun et Tchad), De retour dans leurs pays respectifs, les nouvelles formatrices doivent à leur tour, organiser leurs premiers ateliers de deux jours pour leurs collègues dans leurs pays d'origine, en coopération avec leurs syndicats et associations nationaux. Le Tchad est représenté par deux journalistes : Aristide Djimaldé (Alwihda Info) et Achta Ramadane de Tchad 24 TV.