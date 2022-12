Sénégal : l’Université Amadou Mahtar Mbow inaugurée

Cette infrastructure de pointe répondant aux standards internationaux, enrichit la carte des universités sénégalaises, qui compte aujourd'hui huit universités publiques fonctionnelles, explique la Présidence.



Nichée au cœur de la nouvelle ville de Diambiadio, entre le stade Abdoulaye Wade et le Centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD), l'UAM compte 2 amphithéâtres d'une capacité de 1500 places chacune, une grande bibliothèque universitaire, des laboratoires de dernière génération, six pavillons d'une capacité de 3000 lits et un restaurant de 1000 places assises.



Le chef de l’État estime avec l’inauguration de l’université Amadou Mahtar Mbow, le pays franchit aujourd’hui une autre étape de qualité dans sa marche résolue vers le Sénégal émergent en son axe 2 dédié au capital humain dont l’éducation et la formation constituent les composantes majeures.