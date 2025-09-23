Alwihda Info
AFRIQUE

Sénégal : le président Diomaye Faye captive l’audience par une vision audacieuse du continent


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Septembre 2025



Sénégal : le président Diomaye Faye captive l’audience par une vision audacieuse du continent
Sur la scène de Unstoppable Africa, au cœur de la Global Africa Business Initiative, le président de la République a captivé l’audience par une vision audacieuse du Sénégal et de l’Afrique.

Il a parlé d’un mandat porté par la jeunesse et par la souveraineté, d’une économie libérée par l’innovation et la confiance, et d’une Afrique qui s’affirme dans le concert des nations. « L’Afrique n’est pas une promesse lointaine : elle est une réalité vivante. Sa jeunesse, ses talents et ses ressources en font déjà le présent du monde. »

Ce message, porté avec calme et détermination, reflète l’ambition d’un Sénégal qui assume son rôle de catalyseur d’une Afrique forte et unie.



