Tchad : Le Règlement Intérieur du Congrès adopté







Après un examen approfondi et des discussions constructives, la proposition de règlement intérieur du Congrès a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption marque une étape importante dans la mise en place des règles de fonctionnement de l'institution et témoigne de l'engagement des parlementaires à œuvrer ensemble pour le bien du pays, dans le respect des principes démocratiques et de la Constitution.