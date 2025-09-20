Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Règlement Intérieur du Congrès adopté


Alwihda Info | Par - 22 Septembre 2025


Le Congrès, composé des députés de l'Assemblée nationale et des sénateurs du Sénat, s'est réuni ce 22 septembre 2025 au Palais de la Démocratie pour examiner le rapport d'une commission mixte paritaire chargée de l'élaboration de son règlement intérieur. Cette commission, composée de 26 membres (13 députés et 13 sénateurs), représente les différents groupes parlementaires des deux assemblées.


Tchad : Le Règlement Intérieur du Congrès adopté



Après un examen approfondi et des discussions constructives, la proposition de règlement intérieur du Congrès a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption marque une étape importante dans la mise en place des règles de fonctionnement de l'institution et témoigne de l'engagement des parlementaires à œuvrer ensemble pour le bien du pays, dans le respect des principes démocratiques et de la Constitution.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/09/2025

Tchad : L’association Sanabil Al-Salam salue l’hommage rendu au mufti du Tchad à Abéché

Tchad : L’association Sanabil Al-Salam salue l’hommage rendu au mufti du Tchad à Abéché

Tchad : Les sanctions de l'UPU levées après le Congrès de Dubaï Tchad : Les sanctions de l'UPU levées après le Congrès de Dubaï 22/09/2025

Populaires

Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies-2025 : la 80ème session marque une année charnière

21/09/2025

Tchad : Les sanctions de l'UPU levées après le Congrès de Dubaï

22/09/2025

Address economic, trade issues through equal consultation for mutual benefit

22/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter