Tchad : Le Règlement Intérieur du Congrès adopté
Alwihda Info | Par Peter Kum - 22 Septembre 2025
Le Congrès, composé des députés de l'Assemblée nationale et des sénateurs du Sénat, s'est réuni ce 22 septembre 2025 au Palais de la Démocratie pour examiner le rapport d'une commission mixte paritaire chargée de l'élaboration de son règlement intérieur. Cette commission, composée de 26 membres (13 députés et 13 sénateurs), représente les différents groupes parlementaires des deux assemblées.
Après un examen approfondi et des discussions constructives, la proposition de règlement intérieur du Congrès a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption marque une étape importante dans la mise en place des règles de fonctionnement de l'institution et témoigne de l'engagement des parlementaires à œuvrer ensemble pour le bien du pays, dans le respect des principes démocratiques et de la Constitution.
