









TCHAD Tchad : écoles coraniques, quand les maîtres exigent argent et biens matériels aux enfants

Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 22 Septembre 2025



L’école coranique est une institution éducative et religieuse respectée, qui a pour vocation de transmettre le savoir islamique, les valeurs morales et former les enfants pour assurer leur survie.

Cependant, dans certaines localités, cette noble mission est entachée par des pratiques abusives. Certains maîtres responsables imposent aux enfants d’apporter de l’argent, voire des téléphones, au détriment de leur apprentissage et de leur bien-être.



Autre ois dans la plupart des écoles coraniques, les enfants sont appelés à pratiquer certains travaux pour pouvoir aider leur maître responsable à assurer leurs besoins, car certains de ces enfants sont abandonnés par leurs parents, et seul le maître responsable ne peut en assurer. Mais de nos jours, il existe dans certaines écoles coraniques, des maîtres responsables qui poussent les enfants à donner de l'argent pour leurs propres intérêts.



Les travaux exercés par les enfants sont entre autres que : transporteurs des paniers dans les marchés, apprentis de mini bus et laveurs des motos et voitures, sans oublier la collecte des objets sur les poubelles, pour avoir de l'argent et venir donner à son maître, car cela leur a été exigé.



Il y a également ceux qui volent dans les marchés ou agressent les gens dans certains coins. Les causes de cette mauvaise pratique sont : la précarité économique de certains maîtres responsables qui se tournent vers les élèves pour survivre, et l'absence de contrôle strict des autorités religieuses et éducatives, ainsi que la tolérance sociale par manque d’alternatives éducatives dans certaines régions.



Les conséquences qui pèsent sur ces enfants sont entre autres : le sentiment d’exploitation, la perte de motivation pour les études, la baisse du niveau d’apprentissage, car le temps consacré à la quête d’argent remplace celui des études, le risque de décrochage scolaire, l'exploitation infantile et marginalisation, sans oublier le risque de perte de vie en essayant de voler. Certains deviennent des bandits, des voleurs et des agresseurs.



Ali Mahamat, un enfant de l'école coranique : « moi j'ai été abandonné par mes parents depuis cinq ans, et tellement que nous sommes nombreux, notre maître responsable exige qu'on lui apporte une somme de 500 Fcfa par jour pour prendre soin de nous, car il n'a pas de revenus pour pouvoir en assurer tout seul, et c'est seulement avec ces petits métiers qu'on peut obtenir l'argent ».



Il est important de mettre en place un cadre légal de régulation des écoles coraniques pour la sensibilisation des communautés et les responsables (les maîtres responsables sur leur mission éducative), Créer des mécanismes de soutien financier pour les écoles et les besoins de ces enfants, afin de réduire la dépendance économique et encourager la scolarisation complémentaire (école formelle + école coranique), afin de protéger les droits des enfants.



L’école coranique reste une institution précieuse dans l’éducation spirituelle des enfants. Mais pour préserver sa crédibilité et protéger l’avenir des élèves, il est urgent de lutter contre ces dérives. L’enseignement du Coran doit rester un moyen d’élévation morale, et non un outil d’exploitation matérielle.





